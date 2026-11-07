Ученые сообщили о мощной вспышке на Солнце

На Солнце зафиксирована сильная вспышка Ученые сообщили о мощной вспышке на Солнце

Москва7 ноя Вести.Вспышка мощностью М1.2 зарегистрирована на Солнце 7 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Уточняется, что продолжительность явления составила 22 минуты.

7 ноября в 15:43 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4566 (S07E14) зарегистрирована вспышка M1.2 указали ученые

Класс М является предпоследним по шкале рентгеновского излучения. Выше него идет экстремальная мощность Х.

Ранее в ИКИ РАН заявили о серьезном росте вспышечной активности на Солнце.