Москва7 нояВести.Более 30 вспышек произошло на Солнце за неполные двое суток. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.
По информации ученых, в настоящий момент на Солнце происходит серьезный рост вспышечной активности.
За вчерашние сутки космическими средствами слежения было зарегистрировано 18 вспышек класса C и выше (это обычные и крупные события). Сегодня за первые 12 часов на момент выпуска сообщения к ним добавилось еще 17 событий. Общее число вспышек за неполные двое суток, таким образом, уже составляет 35говорится в публикации
В Лаборатории не исключили, что к концу дня количество вспышек может достигнуть 40 или 50.
5 ноября стало известно, что на поверхности Солнца произошла вспышка уровня М3.6, которая является самой сильной с 10 октября 2026 года.