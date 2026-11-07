ИКИ РАН: более 30 вспышек произошло на Солнце за почти двое суток

Ученые заявили о серьезном росте вспышечной активности на Солнце ИКИ РАН: более 30 вспышек произошло на Солнце за почти двое суток

Москва7 ноя Вести.Более 30 вспышек произошло на Солнце за неполные двое суток. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.

По информации ученых, в настоящий момент на Солнце происходит серьезный рост вспышечной активности.

За вчерашние сутки космическими средствами слежения было зарегистрировано 18 вспышек класса C и выше (это обычные и крупные события). Сегодня за первые 12 часов на момент выпуска сообщения к ним добавилось еще 17 событий. Общее число вспышек за неполные двое суток, таким образом, уже составляет 35 говорится в публикации

В Лаборатории не исключили, что к концу дня количество вспышек может достигнуть 40 или 50.

5 ноября стало известно, что на поверхности Солнца произошла вспышка уровня М3.6, которая является самой сильной с 10 октября 2026 года.