ИКИ РАН: на Солнце произошла самая сильная вспышка с начала октября

На Солнце произошла самая сильная вспышка за 4 недели ИКИ РАН: на Солнце произошла самая сильная вспышка с начала октября

Москва5 ноя Вести.На поверхности Солнца произошла вспышка уровня М3.6, самая сильная с 10 октября 2026 года. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

В абсолютных величинах событие является скорее средним, но сильно выделяется на фоне почти полного отсутствия вспышек весь последний месяц. Место формирования взрыва находится не так далеко от направления на Землю, поэтому выброшенные отсюда плазменные облака способны долететь до Земли говорится в сообщении лаборатории

Ранее россиян предупредили о магнитных бурях в ночь на 7 ноября. Причиной возмущений в геомагнитном поле Земли стала плазма, выброшенная корональной дырой на Солнце.