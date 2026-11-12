Ученые зафиксировали неожиданную вспышку на Солнце класса М Ученые сообщили о неожиданной вспышке на Солнце категории M

Москва12 ноя Вести.В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что ночью около полуночи в главной активной области на Солнце под номером 4566 внезапно случилась вспышка класса M. Об этом говорится в Telegram-канале лаборатории.

Ночью около полуночи в главной активной области на Солнце № 4566 неожиданно произошла вспышка категории M говорится в публикации

Позднее ученые отметили несколько вспышек послабее - класса C. При этом на Земле уже четвертые сутки сохраняется спокойная геомагнитная обстановка: по прогнозам, магнитное поле планеты останется стабильным еще минимум 7-10 дней.

В лаборатории также отметили, что солнечная активность держится на среднем уровне и Земле ничем не угрожает.

7 ноября специалисты насчитали 29 вспышек на Солнце – столько же было только в рекордный для XXI века день. По данным ИКИ РАН, все они случились в одной группе пятен №4566 в центре солнечного диска. Для сравнения: в мае 2022 года 29 вспышек дали два активных центра, а в декабре 2024 года - сразу пять групп. Все эти события относились к категориям C и M.