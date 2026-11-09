Астроном Железнов: число магнитных бурь будет снижаться после пика на Солнце

Число магнитных бурь будет снижаться после пика на Солнце, заявили в ИПА РАН Астроном Железнов: число магнитных бурь будет снижаться после пика на Солнце

Москва9 ноя Вести.Солнце прошло пик своей недавней активности, а количество магнитных бурь будет снижаться, об этом заявил "Абзацу" старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

Таким образом он прокомментировал сообщения о всплеске активности у светила 8 ноября.

8 ноября действительно были вспышки, но по пятибалльной системе это не такие страшные бури, один балл из пяти. Надо понимать, что теперь Солнце прошло пик своей активности и идет немножечко на спад, поэтому количество магнитных бурь должно уменьшаться объяснил Железнов

Ранее в Институте прикладной геофизики сообщили, что 8 ноября на Солнце зафиксировали три сильные вспышки. Эти явления случились в воскресенье в 10.46, 18.37 и 21.27 по московскому времени. Им присвоили баллы М1.7, М1.2 и М1.1.

9 ноября специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что корональная дыра на поверхности Солнца приобрела очертания, напоминающие силуэт кота.