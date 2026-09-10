За последние два года солнечная активность сократилась почти в 3 раза ИКИ РАН: солнечная активность падает быстрее прогнозов

Москва10 сен Вести.За последние 24 месяца солнечная активность сократилась почти в три раза. Соответствующий индекс упал с 216 до 76 единиц. Активность Солнца падает быстрее прогноза, заявили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Там уточнили, что ученые с 1749 года следят за количеством пятен на поверхности ближайшей к Земле звезды. Именно эти наблюдения позволяют судить об активности Солнца.

Активность Солнца за последние месяцы падает быстрее прогноза. В частности, в августе, исходя из усредненных особенностей солнечных циклов, ожидалось значение индекса 90. Фактическое значение 76 оказалось на 16% ниже уточнили в лаборатории

Специалисты в своем Telegram-канале пояснили, что при сохранении текущего тренда на снижение активности Солнце достигнет минимального уровня активности уже в 2029 году, что на 1,5 года раньше прогноза.

Можно заметить, что более короткие солнечные циклы почти всегда сопровождаются особенно мощными последующими циклами. Впрочем, усиление солнечной активности в следующий период ожидается в любом случае — Солнце движется к вековому максимуму, который должен быть достигнут в середине текущего столетия пояснили в лаборатории

Ранее россиян предупреждали о том, что к Земле движутся облака солнечной плазмы, вызывающие возмущения в геомагнитном поле планеты. Эксперты уже зафиксировали показатели первой магнитной бури осени.