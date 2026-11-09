Корональная дыра на Солнце стала похожа на кота ИКИ РАН: корональная дыра на Солнце приобрела очертания кота

Москва9 ноя Вести.Корональная дыра на поверхности Солнца приобрела очертания, напоминающие силуэт кота. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в Telegram-канале.

Корональная дыра между тем превратилась в котика. Для этого, правда, Солнце пришлось повернуть сказано в сообщении

На опубликованном снимке можно разглядеть силуэт животного сбоку. Темная область напоминает туловище кота с торчащими ушами, лапами и длинным поднятым хвостом.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили об образовании на Солнце одной из крупнейших корональных дыр 2026 года.