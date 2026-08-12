Астрофизики из США обнаружили объект, похожий на гибрид черной дыры и звезды

Ученые из США обнаружили, предположительно, гибрид черной дыры и звезды Астрофизики из США обнаружили объект, похожий на гибрид черной дыры и звезды

Москва12 авг Вести.Ученые обнаружили новый тип астрономического объекта, который обладает признаками звезды и черной дыры, сообщается в пресс-релизе на сайте Массачусетского технологического института.

Уточняется, что обнаруженный объект по размеру напоминает Солнечную систему, но при этом генерирует в 100 миллиардов раз больше энергии, чем способна произвести любая известная звезда. Подобная характеристика больше подходит черной дыре.

Открытие было сделано при помощи телескопа "Джеймс Уэбб" во время исследования вселенной периода нескольких сотен лет после Большого взрыва​​​. Ранее неизвестный науке объект астрономы назвали "звездой с черной дырой", присвоив ему наименование MoM-BH-1.

Вероятнее всего, отмечается в публикации, "гибрид" представляет собой газовое облако крайне высокой плотности, производящее энергию не за счет классического термоядерного синтеза, а за счет черной дыры в своем центре. Как утверждает ведущий автор исследования Роана Найду, масса черной дыры, вероятно, в 100 тысяч раз превышает массу Солнца.

Ранее астрофизики из Центра внеземного разума штата Пенсильвания (PSETI) предположили, что внеземная цивилизация могла построить гигантские энергетические структуры, так называемые сферы Дайсона, не вокруг звезды, как обычно предполагается, а вокруг сверхмассивной черной дыры, чтобы использовать ее колоссальное излучение для генерации энергии.