На Солнце впервые запечатлели вихри, влияющие на жизнь Земли CNN: ученые впервые засняли на Солнце вихри, угрожающие спутникам

Москва6 авг Вести.С помощью солнечного телескопа, расположенного на Гавайях в США, ученые впервые сумели зафиксировать миниатюрные вихри на Солнце, которые могут воздействовать на жизнь на Земле. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на исследование.

Эти вихри... могут способствовать накоплению магнитной энергии Солнца.... Будучи направленной на Землю, эта солнечная активность выбрасывает частицы, способные нарушать работу спутников, электросетей и другой коммуникационной инфраструктуры отмечается в сообщении

По информации телеканала, сделанное открытие может объяснить, отчего внешняя атмосфера звезды оказывается горячее ее поверхности и каким образом накапливается энергия, порождающая мощные солнечные вспышки.

Как отмечает CNN, обнаружить вихри, способные скручивать магнитные поля, ученым удалось благодаря сочетанию детальных снимков и компьютерного моделирования.

Неустойчивость Кельвина-Гельмгольца, представляющая собой вихревые структуры, формируется при столкновении двух движущихся с разной скоростью жидкостей: это порождает волновые возмущения, из которых образуются спиралевидные вихри. Как подчеркивает телеканал, снимки, полученные телескопом имени Дэниела Иноуэ, впервые зафиксировали данное явление на Солнце.