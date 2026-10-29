За Плутоном нашли кандидата в карликовые планеты Reuters сообщил о возможной новой карликовой планете за Плутоном

Москва29 окт Вести.Группа американских ученых, работающих в обсерватории имени Веры Рубин в Чили, обнаружила за орбитой Плутона ледяной объект диаметром до 1,5 тыс. км. Астрофизики считают, что он может оказаться ранее неизвестной карликовой планетой Солнечной системы, сообщает агентство Reuters.

По данным ученых, объект движется вокруг Солнца на расстоянии, которое примерно в 46 раз превышает дистанцию от Земли до Солнца. Для сравнения, орбита Плутона находится примерно в 40 раз дальше от Солнца, чем орбита Земли. Обнаруженный объект получил обозначение 2026 ED138.

Ученые намерены провести дополнительные наблюдения, чтобы подтвердить, можно ли считать 2026 ED138 новой карликовой планетой. Для этого, в частности, им нужно определить его примерную массу. Сейчас специалисты предполагают, что объект, вероятно, достаточно массивен, чтобы соответствовать этому статусу.

Если статус 2026 ED138 подтвердится, он станет одной из крупнейших известных карликовых планет. В настоящее время Международный астрономический союз официально признает пять таких объектов: Плутон, Цереру, Эриду, Хаумеа и Макемаке.

Плутон перестал быть полноценной планетой 24 августа 2006 года. На XXVI Генеральной ассамблее Международного астрономического союза в Праге его перевели в категорию карликовых планет. Как ранее отмечал эксперт в области астрономии Пермского политеха Евгений Бурмистров, Плутон лишился статуса планеты не из-за своих небольших размеров, а по другой причине: он не является доминирующим объектом в области своей орбиты и не очищает ее от других крупных небесных тел.