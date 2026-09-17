Москва17 сенВести.Представители американского космического агентства NASA нашли крупнейший новый кратер в Солнечной системе, расположенный на Луне. Информацию об этом передает научный журнал Science Advances.
Это крупнейший из обнаруженных в Солнечной системе современных ударных кратеров, согласно существующим моделям, подобные события происходят раз в 132 годаобъяснили в статье научного журнала
В материале рассказали, что кратер обнаружили в 2025 году при помощи межпланетной станции Lunar Reconnaissance Orbiter и назвали McGetchin в честь ученого Томаса МакГетчина.
Как уточнили на сайте NASA, астероид (или комета размером с 3-6-этажное здание) врезался в спутник Земли еще весной 2024 года. Дополнительно уточнили и размеры кратера: его диаметр составил 222 метра, а глубина — порядка 42 метров.
В августе NASA опубликовало снимки 18-метрового кратера на Луне, который образовался после падения фрагмента ракеты Falcon 9 компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска.