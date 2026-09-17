NASA обнаружило на Луне крупнейший из новых кратеров в Солнечной системе

Крупнейший кратер в солнечной системе обнаружили на Луне NASA обнаружило на Луне крупнейший из новых кратеров в Солнечной системе

Москва17 сен Вести.Представители американского космического агентства NASA нашли крупнейший новый кратер в Солнечной системе, расположенный на Луне. Информацию об этом передает научный журнал Science Advances.

Это крупнейший из обнаруженных в Солнечной системе современных ударных кратеров, согласно существующим моделям, подобные события происходят раз в 132 года объяснили в статье научного журнала

В материале рассказали, что кратер обнаружили в 2025 году при помощи межпланетной станции Lunar Reconnaissance Orbiter и назвали McGetchin в честь ученого Томаса МакГетчина.

Как уточнили на сайте NASA, астероид (или комета размером с 3-6-этажное здание) врезался в спутник Земли еще весной 2024 года. Дополнительно уточнили и размеры кратера: его диаметр составил 222 метра, а глубина — порядка 42 метров.

В августе NASA опубликовало снимки 18-метрового кратера на Луне, который образовался после падения фрагмента ракеты Falcon 9 компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска.