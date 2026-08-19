NASA опубликовало фото кратера на Луне от ракеты SpaceX NASA показало лунный кратер от падения ракеты SpaceX

Москва19 авг Вести.NASA опубликовало снимки 18-метрового кратера на Луне, который образовался после падения фрагмента ракеты Falcon 9 компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска.

В начале августа агентство подтвердило, что часть ракеты незапланированно столкнулась с лунной поверхностью.

Благодаря разнообразию углов съемки ученые смогли рассмотреть кратер при разном освещении, что позволило выявить уникальные детали. На снимках, где четко выделялся край кратера, они измерили его ширину, она составила 60 футов (около 18 метров. – Прим. ред.). Также по длине тени удалось определить, что глубина кратера не превышает 10 футов (примерно 3 метра. – Прим. ред.) говорится в заявлении NASA

На фотографиях видно, что от кратера расходятся светлые и темные лучи. В NASA объяснили, что темные полосы – это выброшенные пыль и породы, долго подвергавшиеся воздействию солнечного ветра, космических лучей и микрометеоритов. Светлые лучи у края состоят из свежего материала из более глубоких слоев Луны.

Фотографии сделали 11-12 августа с помощью лунного разведывательного орбитального аппарата NASA. Поиск места падения занял шесть дней.

Falcon 9 стартовала в январе 2025 года с лунным модулем Blue Ghost и станцией Resilience. Вторая ступень вывела аппараты на траекторию к Луне, но из-за нехватки топлива не смогла вернуться к Земле и сгореть в атмосфере, поэтому продолжила движение к Луне и столкнулась с ее поверхностью.