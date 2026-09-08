В Млечном Пути обнаружили планеты земной группы Астроном Ананьева: в Млечном пути существуют железокаменные миры и океаниды

Москва8 сен Вести.Экзопланеты Галактики могут иметь существенно разный химический состав – среди них встречаются железокаменные миры, похожие на планеты земной группы, рассказала ТАСС научный сотрудник отдела физики планет Института космических исследований Российской академии наук Владислава Ананьева.

При изучении экзопланет ученые обращают внимание на их массу, радиус, температуру и состав вещества. В отличие от звезд, состоящих преимущественно из водорода и гелия, планеты могут иметь множество вариантов внутреннего строения.

Мир планет очень разнообразен, разнообразнее мира звезд… Планеты могут состоять из железа, силикатов – железокаменные миры, как Земля, Венера, Меркурий, Марс, то есть планеты земной группы объяснила Ананьева

Некоторые экзопланеты, по словам специалиста, могут быть преимущественно ледяными и иметь небольшую водородно-гелиевую атмосферу, как Уран и Нептун. Другие по составу напоминают Юпитер и Сатурн и в основном состоят из водорода и гелия.

В Млечном Пути также существуют океаниды – планеты с глобальным океаном, который может достигать многокилометровой глубины.

При этом ученые допускают существование еще более экзотических миров, которых нет в Солнечной системе. В частности, речь идет о богатых углеродом планетах, где вместо силикатной мантии могут присутствовать соединения карбидов.