Ученые зафиксировали возможный сигнал темной материи в США Reuters: в шахте в США зарегистрировали возможный след темной материи

Москва1 сен Вести.Ученые зафиксировали возможный сигнал темной материи в рамках эксперимента LUX-ZEPLIN (LZ), который проводится на глубине почти 1,5 километра в бывшей золотой шахте в американском штате Южная Дакота. Об этом сообщает Reuters.

Темная материя остается одной из главных загадок физики: она не излучает и не отражает свет, поэтому невидима для телескопов. О ее существовании судят по гравитационному влиянию на галактики и их скопления.

Эксперимент проводится в подземном комплексе Sanford Underground Research Facility. Детектор, заполненный десятью тоннами жидкого ксенона, должен фиксировать крайне редкие столкновения предполагаемых частиц темной материи с атомами ксенона. Одними из главных кандидатов считаются вимпы - гипотетические массивные частицы, слабо взаимодействующие с обычным веществом.

Исследователи обнаружили единичное событие - ядерную отдачу, соответствующую возможному взаимодействию вимпа с ядром атома ксенона. Такой сигнал ученые ожидают увидеть при контакте темной материи с обычной материей.

Ведущий автор исследования, физик Бристольского университета Сэм Эриксен, отметил, что из-за единичного характера события ученые пока не заявляют об обнаружении темной материи.

По словам физиков, у сигнала могут быть и другие объяснения, поэтому сейчас они проверяют альтернативные источники. Темную материю считают важным фактором формирования крупномасштабных структур Вселенной, а для ее поиска используют подземные детекторы, защищенные от космического излучения.