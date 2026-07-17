Москва17 июл Вести.Аномальное землетрясение с глубиной очага 0 км, произошедшее 16 июля у берегов штата Флорида (США), могло быть вызвано экспериментальным взрывом. Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на представителя Геологической службы Соединенных Штатов.

Глубина очага 0 км указывает на то, что сейсмический источник находился на поверхности или очень близко к ней.

Зарегистрированные колебания грунта… больше соответствуют взрыву, чем землетрясению естественного происхождения цитирует газета слова собеседника

Издание отмечает, что Военно-морские силы (ВМС) США периодически проводят контролируемые подводные взрывы рядом со своими военными кораблями. В 2021 году американский военные провели испытательный взрыв рядом с авианосцем USS Gerald R. Ford. Это произошло на том же месте, что и сейсмособытие 16 июля.

В марте газета писала о загадочных землетрясениях, которые произошли рядом с одной из самых засекреченных баз США в штате Невада. Серия землетрясений вблизи полигона ядерных испытаний, как уточнялось, совпала с началом военной операции США и Израиля против Ирана.