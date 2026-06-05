Reuters: взрыв произошел на нефтяном терминале Мина-эль-Фахаль в Омане

Взрыв прогремел на портовом нефтяном терминале в Омане Reuters: взрыв произошел на нефтяном терминале Мина-эль-Фахаль в Омане

Москва5 июн Вести.Нефтяной экспортный терминал Мина-эль-Фахаль вблизи оманской столицы Маскат подвергся удару беспилотника, утверждает агентство Reuters, ссылаясь на неназванные источники.

По их данным, после взрыва БПЛА на портовом терминале, расположенном на побережье Оманского залива, погрузка нефти была приостановлена.

Атака на терминал произошла на фоне нараставшего давления США на Оман в связи с его нейтральной позицией в американо-иранском конфликте. Вашингтон пытается заставить ближневосточную монархию выбрать сторону, писала газета The Wall Street Journal.

3 июня иранское гостелерадио сообщило о нанесении удара по американскому эсминцу в Оманском заливе, однако Центральное командование Вооруженных сил США опровергло эту информацию.