Fox News: судно США подверглось атаке иранских БПЛА в Персидском заливе Fox News: иранские БПЛА ударили по судну США в Персидском заливе

Москва10 мая Вести.Торговое судно Neha американской компании Safesea Group подверглось атаке двух иранских беспилотников (БПЛА) в Персидском заливе, сообщает телеканал Fox News.

Судно стояло без груза на якоре недалеко от столицы Катара Дохи. На борту судна находились 23 моряка, пострадавших нет.

Обстановка в Персидском заливе обострилась 7 мая после обмена ударами между США и Ираном. Поводом стало нападение США на иранский танкер. По сообщениям иранских СМИ, Тегеран в ответ нанес удары по трем американским эсминцам недалеко от Ормузского пролива.