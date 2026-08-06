Млечный Путь из-за светового загрязнения стал почти невидим над городами Астроном: световое загрязнение сделало Млечный Путь почти невидимым для горожан

Москва6 авг Вести.Световое загрязнение сделало Млечный Путь почти невидимым для россиян, живущих в больших городах, рассказала ТАСС сотрудник Кавказской горной обсерватории Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ Ирина Комарова.

Млечный Путь - галактика, к которой принадлежит и Солнечная система, она содержит около 100-400 миллиардов звезд. Для земного наблюдателя Млечный Путь виден как яркая "молочная" полоса из звезд на небе.

Еще сто лет назад Млечный Путь был виден почти из любой точки планеты, а сегодня жители больших городов могут разглядеть на небе лишь десяток самых ярких звезд рассказала исследовательница

Она отметила, что лучи от миллионов фонарей, прожекторов и окон вместе с пылью, газом и каплями воды в атмосфере рассеивают слабый свет далеких галактик и звезд.

"Засветка" создает проблемы для астрономов и напоминает сильный шум для радиста, поэтому обсерватории теперь строят высоко в горах.

Световой шум в городах мешает и людям, которые хуже спят, и животным. Например, перелетные птицы могут терять ориентир, сокращаются охотничьи угодья летучих мышей и других ночных хищников.

Как сообщали ученые в прошлом году, искусственный интеллект подсчитал, что Млечный Путь содержит 44 планеты, аналогичные Земле.