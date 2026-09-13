Эксперт: температура на Плутоне станет такой же, как на Земле, через 5 млрд лет Через 5 миллиардов лет Плутон станет перспективной для жизни человечества

Москва13 сен Вести.Карликовая планета Плутон может стать пригодной для жизни, через 5 миллиардов лет ее температура приблизится к земной. Об этом сообщил старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин, передает ТАСС.

Плутон через 5 миллиардов лет станет вот таким местом для жизни человечества. Там будет температура как на Земле, а площадь поверхности Плутона в точности равна площади современной России отметил ученый

Долго время Плутон считался девятой планетой Солнечной системы. Однако в 2006 году Международный астрономический союз пересмотрел определение планеты: Плутон лишили статуса и отнесли к категории "карликовая планета". Оказалось, что космический объект не имеет достаточную массу, чтобы быть главным телом на своем участке — то есть расчистить орбиту от других объектов.

По мнению Сурдина, через несколько миллиардов лет Солнце превратится в красного гиганта – это приведет к значительным изменениям в Солнечной системе. Так, соседняя с Землей планета Марс станет приемлемой для проживания людей.