Таинственный остров появился и исчез в канадском водохранилище В Канаде зафиксировано появление и исчезновение крупного острова

Москва31 авг Вести.На поверхности крупнейшего водохранилища канадской провинции Британская Колумбия произошло загадочное событие — там неожиданно возник и столь же внезапно исчез большой лесистый остров. Об этом сообщает портал CBC.

По информации издания, "компания B. C. Hydro следит за повторным появлением острова после того, как он был обнаружен в 100 километрах от плотины Беннетта". Впервые необычный объект заметили в середине лета владельцы маломерных судов. Судя по опубликованным снимкам, размеры острова впечатляют: его ширина достигает 70 метров, длина — 140 метров, а площадь составляет около 10 тысяч квадратных метров. Поверхность острова покрыта деревьями, что делает его ещё более похожим на обычный участок суши.

Однако происхождение и дальнейшая судьба этого объекта остаются загадкой.

Никто не знает, откуда он появился и куда делся, но, возможно, этот массивный остров плывет откуда-то из водохранилища Уиллистон на севере Британской Колумбии отмечается в материале

Водохранилище Уиллистон, являющееся седьмым по объему в мире и видимое даже из космоса, было образовано в 1968 году после строительства плотины Беннетта.