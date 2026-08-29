На месте поиска Ноева ковчега выявлено множество аномалий Турецкие исследователи выявили аномалии на Арарате при поиске Ноева ковчега

Москва29 авг Вести.Множество аномалий и полости с гладкими краями выявила в районе поисков Ноева ковчега группа турецких ученых, сообщает газета Milliyёt. Исследователи провели радиолокационное сканирование района Дурупынар в 28 километрах от Арарата для создания 3D-карты. Здесь находится скальная формация, очертания которой напоминают гигантский корабль.

Являются ли выявленные аномалии фрагментами библейского судна, станет понятно через два месяца, когда будут получены окончательные результаты исследования. С таким заявлением выступил руководитель проекта профессор Дженкер Атила.

Мы пытались понять, есть ли под землей какие-либо полости, остатки древесины или другие фрагменты, которые могли бы сформировать очертания корабля цитирует профессора турецкое издание

Проект стартовал 28 июня 2026 года. Подземное радиозондирование выявило аномалии, длина которых составляет 164 метра. Это примерно соответствует 300 локтям – размеру библейского Ноева ковчега, описанного в Ветхом завете.

Наличие аномалий и пустот, пересекающихся под прямым углом, которые сходятся в центральной части горной формации, вызвало у исследователей осторожный оптимизм. Они собираются взять еще около тысячи образцов почвы и скальной породы для проведения анализа.

Наши исследования уже установили, что количество углерода, извлеченного из внутренней части формации, на 40% выше, чем из внешней. Это предполагает возможность наличия органического вещества или остатков древесины пояснил профессор Атила

По мнению исследователя, такие результаты повышают вероятность того, что в предгорье Арарата находится Ноев ковчег. По библейскому преданию, ковчег для спасения своей семьи и животных от Всемирного потопа праведник Ной построил по велению Всевышнего. После того, как воды потопа стали отступать, судно прибило к Араратским горам. Аэрофотосъемку района, где это могло случиться, провел самолет ВВС США в 1949 году. Полученные снимки в научном мире назвали "араратской аномалией".

Координаты этого места на северо-востоке современной Турции определили со спутника Quick Bird ("Быстрая птица"). Нечто, занесенное слоем снега и льда, находится на склоне горы на высоте 3 тысячи 300 метров.