Москва29 июл Вести.В небе над Новой Зеландией заметили огромный огненный шар. Им оказался метеор, который опустился достаточно низко в верхние слои атмосферы. Об этом сообщает местный телеканал 1news.

Явление произошло над Северным островом накануне вечером, 28 июля. По словам очевидцев, они наблюдали гигантский шар желтого цвета, который несколько раз вспыхнул, а затем погас. Все это сопровождалось "оглушительным грохотом".

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Представители гражданской службы наблюдений за метеорами Fireballs Aotearoa сообщили, что полученные с камер данные все еще анализируются. Специалисты допускают, что некоторые части метеора могли упасть на землю.