В NASA раскрыли мощность взрыва метеора над США

В NASA привели подробности разрушения метеора над США В NASA раскрыли мощность взрыва метеора над США

Москва31 мая Вести.Метеор над США распался на скорости более 120 тыс. км/ч со взрывом мощностью 300 тонн тротила, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Метеор не являлся спутником или космическим мусором, а имел природное происхождение, отмечает NASA

Огненный шар двигался со скоростью около 75 тыс. миль в час [120,7 тыс. км/ч] и распался на части на высоте 40 миль [64,3 км] уточняет NASA

Агентство The Associated Press (AP) написало, что вошедший в атмосферу Земли метеор вызвал сильный грохот в американском штате Массачусетс.