Москва31 маяВести.Метеор над США распался на скорости более 120 тыс. км/ч со взрывом мощностью 300 тонн тротила, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Метеор не являлся спутником или космическим мусором, а имел природное происхождение, отмечает NASA
Огненный шар двигался со скоростью около 75 тыс. миль в час [120,7 тыс. км/ч] и распался на части на высоте 40 миль [64,3 км]уточняет NASA
Агентство The Associated Press (AP) написало, что вошедший в атмосферу Земли метеор вызвал сильный грохот в американском штате Массачусетс.