Вошедший в атмосферу Земли метеор вызвал сильный грохот в штате Массачусетс AP: грохот в штате Массачусетс вызван вошедшим в атмосферу Земли метеором

Москва31 мая Вести.Сильный грохот в американском штате Массачусетс вызван вхождением метеора в атмосферу Земли, сообщает агентство The Associated Press (AP).

Жители штата сообщали о громком хлопке. Метеоролог Ник Стюарт разместил в соцсети X снимок тепловой сигнатуры со спутника и предположил, что причиной грохота мог стать метеор, вошедший в атмосферу Земли.

Грохот, который слышали в 14.30, на самом деле, вызван метеором диаметром около 3 футов (90 см), вошедшим в атмосферу Земли в районе границы Нью-Гэмпшира и Массачусетса к северу от Бостона отмечает AP

Руководитель программы по борьбе с пожарами Роберт Лансфорд заявил, что метеор сгорел в атмосфере или упал в океан, уточняет агентство.

Между тем старший преподаватель кафедры интеллектуальных информационных радиофизических систем Ярославского госуниверситета им. Демидова Николай Фомичев пояснил, что большое количество метеоритов падает вне населенных пунктов, поскольку доля заселенной людьми площади по сравнению с масштабами всей планеты совсем небольшая.

Осколок метеорита рухнул в марте на двухэтажное жилое здание в Техасе (США) и пробил в крыше отверстие размером с кулак.