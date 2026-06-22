В небе над Омской областью заметили неопознанный объект с разноцветными огнями Омский астроном Крупко снял НЛО, круживший над лагерем ученых

Москва22 июн Вести.Руководитель Омского планетария Владимир Крупко опубликовал видео с НЛО. Неопознанный объект он заметил во время наблюдений за небесными телами в логе Агат Нижнеомского района. Об этом астроном рассказал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По словам Крупко, объект кружил над лагерем постоянно. Как только ученый начал снимать, НЛО сместилось южнее.

Над лагерем постоянно кружило НЛО. Как только рассмотрело, что его снимают, сместилось чуть южнее написал Владимир Крупко

На опубликованных кадрах виден объект, на котором загораются разноцветные огни – белые, желтые, зеленые, красные. Свечения размыты, что может указывать на высокую скорость полета.

В логе Агат астрономы под руководством Крупко ведут наблюдения за сближением Венеры, Луны и Юпитера. Погода позволила увидеть соединение Луны с Венерой только со второй ночи.