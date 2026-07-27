Москва27 июл Вести.Неопознанный летающий объект заметили жители Кыштыма Челябинской области, передает Telegram-канал SHOT. Он несколько минут висел в небе недалеко от озера Анбаш и скрылся.

В Кыштыме местные увидели некий летающий объект, светящийся ярко-оранжевым цветом. Причем объект находился на одной точке около 10 минут, а затем резко исчез. Уфологи считают, что это все не случайно, так как рядом с озером, по твердым убеждениям местных, находится космодром, куда приземляются инопланетяне