SHOT: над Краснодарским краем заметили группу НЛО в виде "летающих апельсинов"

Москва28 мая Вести.Местные жители заметили в небе над Краснодарским краем группу НЛО – светящиеся точки выстроились в треугольник и двигались с огромной скоростью в сторону Ставрополья. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, странные огоньки заметили в районе Белореченска.

Парень по имени Дмитрий рассказал, что аж несколько "летающих тарелок" выстроились в треугольник, после чего начали быстро "перемещаться по небу" сказано в публикации

"Белореченской аномалией" уже заинтересовались уфологи. Они рассказали, что НЛО, замеченные в небе над югом России, – не что иное, как оранжевые плазмоиды, которые также называют "летающими апельсинами". Такие объекты нередко объединяются в группы и могут формировать геометрические фигуры – "от линий до многоугольников".

По словам американского уфолога Марка Кэлвина, похожие плазмоиды наблюдали над жилыми районами в пригороде Далласа в штате Техас.