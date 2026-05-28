Москва28 маяВести.Местные жители заметили в небе над Краснодарским краем группу НЛО – светящиеся точки выстроились в треугольник и двигались с огромной скоростью в сторону Ставрополья. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам очевидцев, странные огоньки заметили в районе Белореченска.
Парень по имени Дмитрий рассказал, что аж несколько "летающих тарелок" выстроились в треугольник, после чего начали быстро "перемещаться по небу"сказано в публикации
"Белореченской аномалией" уже заинтересовались уфологи. Они рассказали, что НЛО, замеченные в небе над югом России, – не что иное, как оранжевые плазмоиды, которые также называют "летающими апельсинами". Такие объекты нередко объединяются в группы и могут формировать геометрические фигуры – "от линий до многоугольников".
По словам американского уфолога Марка Кэлвина, похожие плазмоиды наблюдали над жилыми районами в пригороде Далласа в штате Техас.