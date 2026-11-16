В ИКИ РАН предупредили о вероятности магнитной бури во вторник ИКИ РАН: слабая магнитная буря может начаться 17 ноября

Москва16 ноя Вести.Во вторник с вероятностью 56% на Земле может начаться слабая магнитная буря из-за воздействия потока солнечного ветра из небольшой корональной дыры, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в своем Telegram-канале.

По прогнозу, зеленая серия прерваться может завтра, когда по Земле пройдет возмущенный поток солнечного ветра из очередной, на этот раз небольшой, корональной дыры. Модели ставят около 56% на то, что будет достигнут уровень слабой бури, и 35% - на возмущенный (желтый) уровень говорится в сообщении

По данным астрономов, спокойная геомагнитная обстановка фиксируется на Земле уже восьмой день подряд. При этом вероятность того, что 17 ноября не произойдет ни магнитной бури, ни геомагнитных возмущений, оценивается всего в 9%.

Как ожидается, магнитная буря будет непродолжительной.

Ранее старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов сообщил, что Солнце прошло пик своей недавней активности, а количество магнитных бурь будет снижаться.