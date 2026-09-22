Профессор Богачев развеял миф о магнитных бурях в день осеннего равноденствия Эксперт Богачев призвал не бояться магнитных бурь в день осеннего равноденствия

Москва22 сен Вести.Положение Земли относительно Солнца в день осеннего равноденствие само по себе не приводит к сильным магнитным бурям. Об этом рассказал профессор РАН, заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

В беседе с KP.RU он развеял несколько мифов о дне осеннего равноденствия. Один из них гласит, что магнитные бури в этот период особенно сильны.

Подобный эффект есть, но я лично считаю его слабым. От Солнца приходит плазма, которая пытается проникнуть к Земле, а наше магнитное поле её не пускает. В этой борьбе и рождается буря… Если оно [магнитное поле Солнца] противоположно направлено к полю Земли, то плюс на минус дает ноль, и поле Солнца просто уничтожает земное магнитное поле. Не совсем, конечно, но достаточно, чтобы буря стала особенно сильной. Вблизи равноденствий, не точно в этот день, а плюс-минус месяц, как раз складываются такие условия заявил Богачев

Ранее стало известно, что за последние два года солнечная активность сократилась почти в три раза. Такие темпы изменений превышают существующие прогнозы ученых. Минимального уровня активности звезда достигнет к 2029 году, при сохранении сложившейся тенденции.