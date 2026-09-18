Москва18 сенВести.Рисков затягивания Земли в черную дыру не существует, даже если бы подобный объект возник на месте Солнца. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил научный сотрудник Астрокосмического центра Физического института имени П. Н. Лебедева РАН (АКЦ ФИАН) Вячеслав Авдеев.
Будет темно, будет холодно, для цивилизации это не очень хорошо, но Земля с орбиты не сойдетзаверил Авдеев
Ученый развеял популярный миф о том, что черные дыры действуют как "космические пылесосы", засасывающие все подряд. По его словам, если бы Солнце теоретически сжалось в черную дыру диаметром шесть километров, масса объекта осталась бы прежней, а Земля продолжила бы обращаться по своей обычной орбите с периодом в один год.
Авдеев пояснил, что опасность при гипотетическом пролете блуждающей черной дыры сквозь Солнечную систему заключалась бы в гравитационном искажении орбит планет, а не в их поглощении. Однако вероятность опасного сближения с любым из примерно 100 миллионов таких объектов в Галактике ничтожно мала и превышает время жизни самой Вселенной.
Поэтому можно выдыхать и спать спокойно, это нам не грозитзаключил ученый