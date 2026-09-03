"Ничего не изменится": физик Вялков усомнился в сенсации с темной материей Физик Вялков усомнился в сенсации с темной материей

Москва3 сен Вести.Даже подтверждение эксперимента LUX-ZEPLIN (LZ) не изменит повседневную жизнь обычных людей. Об этом заявил научный сотрудник Национального центра физики и математики, аспирант МГУ Максим Вялков изданию Life.ru.

Зарегистрированный возможный сигнал темной материи в эксперименте LUX-ZEPLIN не даст обычным людям ровным счетом ничего, ничего не изменится сказал он

По словам физика, поиск темной материи – это фундаментальная научная задача, которая помогает понять, из чего на самом деле состоит Вселенная. Сейчас у ученых есть Стандартная модель – описание примерно 15 элементарных частиц, из которых состоит привычная нам материя. Однако, как отметил Вялков, она объясняет лишь малую часть Вселенной – менее 10%.

Эксперт подчеркнул, что для физиков возможное открытие стало бы важным событием, поскольку Стандартная модель очень точна, но не дает понимания, куда развивать физику дальше.

Практическая польза от таких исследований может появиться только через десятилетия, когда технологии сверхточных приборов перейдут в обычную жизнь. По словам Вялкова, пока же говорить о конкретных результатах рано.

Он также отметил, что зафиксированный сигнал может оказаться не темной материей, а технической помехой или случайным шумом. Чтобы подтвердить открытие, ученым понадобятся годы наблюдений, повторные измерения и накопление статистики.

Ранее сообщалось, что ученые могли зафиксировать следы темной материи в ходе эксперимента LUX-ZEPLIN (LZ). Он проходит в бывшей золотой шахте в штате Южная Дакота, США, на глубине почти 1,5 километра.

Темная материя считается одной из самых больших загадок современной физики. Она не испускает и не отражает свет, поэтому ее невозможно увидеть с помощью телескопов. О ее существовании ученые делают выводы по тому, как она гравитационно влияет на галактики и их скопления.