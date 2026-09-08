В планетарии рассказали, когда в РФ наступит астрономическая осень Астрономическая осень в России наступит 23 сентября

Москва8 сен Вести.Астрономическая осень в Северном полушарии наступил 23 сентября, в день осеннего равноденствия, напомнило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Сентябрь подарит нам осень. 23 сентября 2026 года в 03.05 мск в Северном полушарии планеты наступит астрономическая осень, а в Южном - астрономическая весна отметили в пресс-службе

Там также уточнили, что после равноденствия в Северном полушарии дни станут короче ночей. Так, на широте Москвы световой день в начале сентября длится 13 часов 52 минуты, а в конце - уже 11 часов 40 минут.