Москва29 авг Вести.Астрономическую осень Россия и другие страны Северного полушария Земли встретят 23 сентября, в день осеннего равноденствия. В пресс-службе Московского планетария пояснили ТАСС, что движущееся по эклиптике Солнце пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное в этот день в 3 часа 5 минут по московскому времени.

Это событие и станет началом астрономической осени, отметили астрономы.

После этого ночь в Северном полушарии Земли становится длиннее дня, наступает астрономическая осень. В Южном полушарии нашей планеты ночи становятся короче, там наступает астрономическая весна рассказали в планетарии

Полуденная высота Солнца на широте Москвы за сентябрь уменьшится с 41 до 31 градуса. Если в начале сентября продолжительность светового дня на московской широте составляет 13 часов 52 минут, то к концу месяца она сократится до 11 часов 40 минут.

При этом до 16 сентября Солнце будет перемещаться по созвездию Льва, а затем перейдет в созвездие Девы.

28 августа Луна ушла в тень Земли. Продолжительность всего затмения, во время которого Луна окрашивалась в кроваво-красный цвет, составила более пяти с половиной часов. Это лунное затмение стало последним в календаре 2026 года. Россияне снова увидят Луну красного цвета в новогоднюю ночь 31 декабря 2028 года.