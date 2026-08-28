Москва28 авг Вести.Частичное затмение Луны ожидается 28 августа. Оно продлится более пяти с половиной часов, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Тень Земли будет проходить по лунному диску примерно с 05:33 до 08:53 по московскому времени пояснили специалисты

По данным Московского планетария, наибольшая теневая фаза произойдет в 07:13 по московскому времени. Продолжительность всего затмения составит более пяти с половиной часов.

Затмение можно будет наблюдать в Европе, на западе Азии, в Африке, в Северной Америке, Южной Америке, Тихом океане, Атлантическом океане, Индийском океане и Антарктиде.

В России полутеневые и малые теневые фазы увидят жители европейской части страны.

Частное лунное затмение можно будет увидеть только в крайних западных районах России утром на заходе Луны. Наилучшие условия для наблюдения затмения сложатся в Калининградской области, но и там Луна зайдет за горизонт еще до максимальной фазы сообщали в планетарии

Ранее сообщалось, что затмение можно будет увидеть в прямом эфире, который проведет Роскосмос совместно с сервисом Яндекс.Погода. Трансляция будет вестись с побережья Балтийского моря, аппаратура для наблюдения будет установлена в калининградском поселке Янтарный.