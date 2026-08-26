Роскосмос покажет лунное затмение в прямом эфире 28 августа Россияне смогут увидеть лунное затмение 28 августа в прямом эфире

Москва26 авг Вести.Роскосмос совместно с "Яндекс Погодой" проведет прямую трансляцию лунного затмения с побережья Балтийского залива, сообщили в госкорпорации.

Затмение произойдет ранним утром 28 августа. Наблюдательную площадку организуют в поселке Янтарный Калининградской области, а начало эфира запланировано на 5:30 мск.

Роскосмос совместно с "Яндекс Погодой" проведут прямую трансляцию с побережья Балтийского залива, и в случае благоприятных погодных условий вы сможете увидеть лунное затмение говорится в сообщении госкорпорации в MAX

Во время трансляции ведущий программы "Астрограф" и автор астроснимков Николай Вдовин расскажет о хронологии затмения и интересных фактах о Луне. Во время явления естественный спутник Земли пройдет через тень планеты и приобретет красноватый оттенок.

Ранее эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров рассказал, что из-за высокой яркости Луны лунное затмение 28 августа можно будет увидеть невооруженным глазом. В России явление можно будет наблюдать на крайнем западе при заходе спутника Земли за горизонт.