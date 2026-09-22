Москва22 сен Вести.Осеннее равноденствие наступит 23 сентября в 03.05 мск, когда Солнце пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

Этот день астрономы называют днем осеннего равноденствия. Осеннее равноденствие уравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле говорится в сообщении на сайте планетария

После этого ночь в Северном полушарии Земли становится длиннее дня, наступает астрономическая осень, а в Южном полушарии Земли — ночи станут короче, поскольку там наступает астрономическая весна.