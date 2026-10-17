В ИКИ РАН рассказали о перспективах развития экстремального туризма на Луне

Академик Лев Зеленый сравнил будущий лунный туризм с восхождением на Эверест В ИКИ РАН рассказали о перспективах развития экстремального туризма на Луне

Москва17 окт Вести.Луна в будущем может превратиться в космический аналог Эвереста для любителей экстремального туризма. Об этом сообщил руководитель российской лунной программы, научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН академик Лев Зеленый.

По словам ученого, технические возможности для организации таких полетов уже существуют, а главным ограничителем выступает экономическая целесообразность.

При этом активное освоение спутника Земли в ближайшие годы будет опираться на робототехнические комплексы: академик отметил, что антропоморфные роботы обладают наибольшей универсальностью для работы на поверхности Луны, так как их значительно проще защитить от радиации и экстремальных температур, чем человека.