Москва26 авг Вести.В последние годы приоритеты ведущих космических агентств поменялись. Научные структуры включились в новую гонку, заявил ИС "Вести" научный журналист Михаил Котов.

По его словам, специалисты сосредоточились на прикладной космонавтике.

За последние годы действительно приоритеты сместились. Мы наблюдаем новую лунную гонку: посадка на Луну, создание лунных баз в перспективе. Человечество все равно работает в общем и целом гораздо больше на прикладную сторону космонавтики. Поэтому сейчас все проекты, которые связаны с Луной, имеют больший приоритет перед другими планетами или чем перед попыткой выйти за границы Солнечной системы