Москва24 окт Вести.Соединенные Штаты хотят превратить Луну в постоянное место работы людей, как это сделали с Международной космической станцией. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джаред Айзекман.

Цель заключается в том, чтобы в конечном итоге организовывать длительное пребывание на южном полюсе Луны, на лунной базе, подобно долгосрочному пребыванию астронавтов на Международной космической станции сказал он

Айзекман напомнил, что НАСА планирует высадить астронавтов на орбиту Земли в 2028 году. Космическое ведомство форсирует работы и пересматривает технические требования, чтобы уложиться в график​​​.

Мы не просто отправимся к Луне, чтобы оставить там флаги и следы, но вернемся, чтобы остаться и постоянно присутствовать, создать первый человеческий аванпост в другом мире - лунную базу отметил глава организации

Он подчеркнул, что приоритетной зоной для высадки людей и последующего развертывания базы остается район южного полюса Луны.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов прокомментировал споры о том, кому принадлежит спутник Земли.