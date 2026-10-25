Айзекман: США будут отправлять длительные экспедиции на Луну, как на МКС

Глава НАСА рассказал, какими будут экспедиции на Луну Айзекман: США будут отправлять длительные экспедиции на Луну, как на МКС

Москва25 окт Вести.США в будущем смогут отправлять астронавтов в длительные экспедиции на Луну, как сегодня на Международную космическую станцию. Об этом заявил глава НАСА Джаред Айзекман в эфире телеканала Fox News.

Наша цель в том, чтобы в конечном итоге организовывать длительное пребывание на южном полюсе Луны, на лунной базе, подобно долгосрочному пребыванию астронавтов на МКС сказал глава НАСА

Айзекман напомнил, что НАСА рассчитывает в 2028 году осуществить высадку астронавтов на Луну в рамках миссии "Артемида-4" и постоянно присутствовать там.