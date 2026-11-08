США могут перенести сроки высадки астронавтов на Луну WP: высадка астронавтов на Луну — под угрозой переноса из-за скафандров

Москва8 ноя Вести.Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) может в очередной раз сдвинуть сроки высадки астронавтов на Луну.

Причиной могут стать проблемы частной компании Axiom Space, отвечающей за разработку скафандров, написала газета The Washington Post (WP).

Отмечается, что вероятность подобного сценария предусматривал апрельский отчет Офиса генерального инспектора NASA. В документе говорилось, что специалисты Axiom Space могут не успеть завершить работу над скафандрами нового поколения к моменту высадки на естественный спутник Земли, намеченной на 2028 год.

Контракт на разработку скафандра упомянутая компания получила в 2022 году. По данным WP, в настоящее время фирма испытывает трудности при распределении средств, а также "переживает частую смену руководства".

Возможная задержка, которая лишь усугубит ситуацию после неоднократных срывов сроков реализации программы "Артемида", способна привести к тому, что Китай станет первой страной, астронавты которой высадятся на Луну в XXI веке сказано в статье

Президент США Дональд Трамп в начале сентября разместил в соцсетях картинку с Луной и Землей на ее фоне. Глава Белого дома заявил о "принадлежности" спутника Соединенным Штатам и добавил на изображение американский флаг.

В организации Lunar Embassy, которая занимается продажей "сертификатов о владении" участками на внеземных объектах, отметили, что в одностороннем порядке установить суверенитет страны над небесным телом невозможно, поскольку космическое пространство выходит за пределы национального присвоения.