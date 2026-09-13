Стало известно, обоснованы ли претензии Трампа на Луну Lunar Embassy: США не имеют права претендовать на обладание Луной

Москва13 сен Вести.Вашингтон юридически не вправе претендовать на Луну согласно обязательствам, взятым на себя в соответствии с Договором о космосе, подписанном в 1967 году. Об этом сообщили в организации Lunar Embassy, которая занимается продажей "сертификатов о владении" участками на внеземных объектах.

Ни США, ни другие государства не могут заявлять о правах на Луну, поскольку отказались от этого по собственной воле, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Договор о космосе 1967 года был ратифицирован почти всеми странами мира, включая Соединенные Штаты, данное соглашение предусматривает, что никакая правительственная или суверенная организация не могут и не имеют полномочий или какой-либо юрисдикции над каким-либо небесным телом в нашей Солнечной системе пояснили в Lunar Embassy

Вместе с этим в организации отметили, что договор не запрещает владеть космическими объектами физлицам. Это лазейкой воспользовался основатель Lunar Embassy, который с 1980 года занимается продажей прав на владение участками на Луне, Марсе и других планетах Солнечной системы. Юридической силы такие сертификаты не имеют.

Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсетях картинку с Луной и Землей на ее фоне. Изображение было подписано: "Луна наша", и для дополнительной ясности снабжено американским флагом.