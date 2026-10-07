В РАН рассказали о российской программе изучения Луны Красников заявил, что российская программа изучения Луны идет по плану

Москва7 окт Вести.Реализация российской программы изучения Луны продвигается в соответствии с планом. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

На днях мы провели очередное совещание с "Роскосмосом" в НПО Лавочкина, где рассматривали наши спутники — это Луна-26, Луна-27А и Луна-27Б, которые мы должны уже в ближайшие годы запустить на Луну, а Луна-27А и Луна-27Б должны на полюса приземлиться. Все идет по плану подчеркнул он

Ранее ведущий инженер, координатор международных проектов Института космических исследований (ИКИ) РАН Дмитрий Зарубин отметил, что российские ученые займутся изучением образцов грунта с обратной стороны Луны. Он добавил, что соответствующие образцы были получены недавно с помощью китайского аппарата "Чанъэ-6".