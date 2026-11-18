Москва18 ноя Вести.Россия для совместной с Китаем научной лунной миссии предоставит атомную энергетическую установку. Об этом автору ИС "Вести" Евгению Попову рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

У нас и совместная лунная миссия, и договорились о марсианской миссии, плюс у нас международный проект по научной лунной миссии, где у нас наш вклад — это атомная энергоустановка. Еще обмен данными по ДЗЗ (дистанционному зондированию Земли — прим. ред.). То бишь там очень плотная повестка и навигация