Баканов: Россия и Китай рассматривают совместные экспедиции на Луну и Марс

Баканов назвал три направления космического сотрудничества РФ и КНР Баканов: Россия и Китай рассматривают совместные экспедиции на Луну и Марс

Москва21 окт Вести.Россия и Китай обсуждают сотрудничество по трем направлениям в космосе, в том числе по миссиям на другие небесные тела. Об этом ИС "Вести" сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

По его словам, одно из направлений взаимодействия - объединение возможностей российской системы ГЛОНАСС и китайской BeiDou для повышения точности навигации.

Второе - это совместная работа по лунной миссии. И третье - это совместная работа по марсианской миссии добавил Баканов

Ранее Баканов выразил уверенность, что в будущем человечество сможет колонизировать Марс. Он также допустил, что нынешнее поколение станет свидетелем первых миссий по освоению Луны и, возможно, других небесных тел.

Кроме того, глава Роскосмоса признался, что рассматривает Луну в качестве спасительного ковчега в случае глобальных техногенных и природных катастроф на Земле.