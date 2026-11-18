Шугаев рассказал о военно-техническом сотрудничестве РФ и Китая Шугаев о ВТС России и Китая: весьма серьезные объемы

Москва18 ноя Вести.Россия и Китай переходят от прямых поставок вооружений к технологическому сотрудничеству, которое охватывает космическую сферу, противоракетную оборону и военно-морской флот. Об этом информационной службе "Вести" заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

По его словам, взаимодействие двух стран имеет давнюю историю и сейчас выходит на новый уровень.

Сегодня мы констатируем, что мы переходим, в том числе, от прямых поставок к технологическому сотрудничеству, у нас даже программа есть, и она уже включает в себя весьма серьезные темы, которые космоса касаются и противоракетной обороны, и военно-морского флота. То есть это уже сотрудничество, которое совершенно на другом уровне. И в стоимостном выражении это тоже весьма и весьма серьезные объемы сказал директор ФСВТС

Ранее Шугаев заявил, что в Китае наблюдают за достижениями России в военной сфере.