Москва18 нояВести.Россия и Китай переходят от прямых поставок вооружений к технологическому сотрудничеству, которое охватывает космическую сферу, противоракетную оборону и военно-морской флот. Об этом информационной службе "Вести" заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.
По его словам, взаимодействие двух стран имеет давнюю историю и сейчас выходит на новый уровень.
Сегодня мы констатируем, что мы переходим, в том числе, от прямых поставок к технологическому сотрудничеству, у нас даже программа есть, и она уже включает в себя весьма серьезные темы, которые космоса касаются и противоракетной обороны, и военно-морского флота. То есть это уже сотрудничество, которое совершенно на другом уровне. И в стоимостном выражении это тоже весьма и весьма серьезные объемысказал директор ФСВТС
Ранее Шугаев заявил, что в Китае наблюдают за достижениями России в военной сфере.