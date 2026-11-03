Белоусов в Китае провел переговоры с замглавы Центрального военного совета КНР

Белоусов и замглавы Центрального военного совета КНР провели переговоры Белоусов в Китае провел переговоры с замглавы Центрального военного совета КНР

Москва3 ноя Вести.Министр обороны РФ Андрей Белоусов в Китае провел переговоры с зампредседателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Шэнминем. Глава Минобороны РФ отметил беспрецедентно высокий уровень партнерства России и Китая.

Стратегическое партнерство Российской Федерации и Китайской Народной Республики достигло беспрецедентно высокого уровня сказал Белоусов, слова которого приводятся в сообщении МО РФ

Он также отметил, что российско-китайское партнерство опирается на личные контакты президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Чжан Шэнмин, в свою очередь, отметил, что встреча с главой МО РФ является практическим шагом к реализации договоренностей лидеров России и Китая. Он также выразил уверенность на дальнейшее развитие дружбы и сотрудничества между военными двух стран.