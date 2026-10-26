Володин заявил, что сотрудничество РФ и КНР достигло наивысшего уровня

Володин: сотрудничество РФ и КНР достигло наивысшего уровня Володин заявил, что сотрудничество РФ и КНР достигло наивысшего уровня

Москва26 окт Вести.Сотрудничество России и Китая достигло наивысшего уровня за всю историю, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с делегацией Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей на полях XII Международного Парламентского форума БРИКС.

Российско-китайское сотрудничество достигло наивысшего уровня за свою историю и носит характер отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху сказал Володин

Он подчеркнул, что при руководстве президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина сформирована особая модель двустороннего сотрудничества, основанная на взаимном уважении, учете национальных интересов и отказе от двойных стандартов.

По словам политика, регулярные контакты лидеров двух стран свидетельствуют об особом характере российско-китайского политического диалога на высшем уровне.

Председатель Госдумы также отметил эффективность действующих механизмов двустороннего взаимодействия, включая межпарламентскую комиссию, совместную рабочую группу депутатов и сотрудничество профильных комитетов.

В свою очередь, заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжэн Цзяньбан заявил, что Россия и Китай являются великими державами и служат примером всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Он добавил, что в последние годы благодаря руководству Владимира Путина и Си Цзиньпина дружественные отношения двух стран продолжают укрепляться и развиваться по всем направлениям.

Ранее Володин призвал принять закон об искусственном интеллекте на уровне БРИКС и ООН.