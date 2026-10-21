Путин: сотрудничество России и Китая не направлено против третьих стран

Отношения Москвы и Пекина не направлены против кого-либо, напомнил Путин Путин: сотрудничество России и Китая не направлено против третьих стран

Москва21 окт Вести.Сотрудничество Москвы и Пекина не направлено против кого-либо. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьером Госсовета Китая Ли Цяном.

Наши отношения не зависят от международной конъюнктуры и не направлены против кого бы то ни было сказал российский лидер

Глава государства также отметил развитие торгово-экономического взаимодействия между Россией и КНР, заявив о планах и дальше расширять масштабы практической кооперации по ключевым направлениям.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что доля национальных валют в расчетах РФ и Китая к настоящему моменту приблизилась к 100%. Как рассказывал глава российского правительства, торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами сохраняет положительную динамику, несмотря на усиление внешнего давления.