Москва21 октВести.Сотрудничество Москвы и Пекина не направлено против кого-либо. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьером Госсовета Китая Ли Цяном.
Наши отношения не зависят от международной конъюнктуры и не направлены против кого бы то ни былосказал российский лидер
Глава государства также отметил развитие торгово-экономического взаимодействия между Россией и КНР, заявив о планах и дальше расширять масштабы практической кооперации по ключевым направлениям.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что доля национальных валют в расчетах РФ и Китая к настоящему моменту приблизилась к 100%. Как рассказывал глава российского правительства, торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами сохраняет положительную динамику, несмотря на усиление внешнего давления.