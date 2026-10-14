МИД РФ: Лавров и Ван И обсудили отношения с США, кризисы на Украине и в Иране

Лавров и глава МИД Китая обсудили отношения с США, кризисы на Украине и в Иране МИД РФ: Лавров и Ван И обсудили отношения с США, кризисы на Украине и в Иране

Москва14 окт Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И обсудили отношения с Соединенными Штатами, а также ситуацию на Украине и вокруг Ирана. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

С. В. Лавров и министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И провели встречу, в ходе которой обсудили актуальную двустороннюю и международную повестку сказано в публикации

Кроме того, министры высоко оценили процессы развития всеобъемлющего сотрудничества между Москвой и Пекином на фоне 25-летнего юбилея Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Министры "сверили часы" по вопросам двустороннего диалога и подчеркнули важность наращивания обоюдной стратегической координации на международной арене, в том числе в ООН, ШОС, БРИКС, АТЭС, G20 и иных форматах.

Ранее Лавров заявил, что отношения между Россией и Китаем являются равноправным партнерством.